L’accusa è di tentato omicidio plurimo e la vicenda è scandita dal dramma e dalla tragedia. Un assassinio che si è consumato nel cuore della notte, nel silenzio della città di Ravenna, entro le mura domestiche. E a rendere l’episodio ancor più angosciante il fatto che sia stato commesso da un giovanissimo di appena 14 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ravenna, 14enne accoltella i genitori nel sonno: non sono in pericolo di vita