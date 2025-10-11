Ravenna 14enne accoltella i genitori nel sonno | non sono in pericolo di vita
L’accusa è di tentato omicidio plurimo e la vicenda è scandita dal dramma e dalla tragedia. Un assassinio che si è consumato nel cuore della notte, nel silenzio della città di Ravenna, entro le mura domestiche. E a rendere l’episodio ancor più angosciante il fatto che sia stato commesso da un giovanissimo di appena 14 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: ravenna - 14enne
