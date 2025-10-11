Raúl Asencio | ritirata l’accusa di diffusione di video sessuali di minori

Arrivano nuove notizi relativamente alle accuse mosse a Raúl Asencio, difensore del Real Madrid, coinvolto in un caso di diffusione di video sessuali di minori. Dopo il ritiro dell’accusa da parte della prima vittima, anche la seconda persona offesa, minorenne, ha deciso di ritirare la denuncia. La vicenda Asencio. La vicenda legale di Asencio si era aggravata dopo il video sessuale registrato nel 2023 in un beach club a Gran Canaria. Secondo Marca, la procura aveva chiesto quattro anni di carcere e la difesa delle vittime aveva richiesto anche 20 mesi di sospensione e un risarcimento complessivo di 58mila euro, suddiviso tra danni fisici, psicologici e morali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

