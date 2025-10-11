Rapina per tre volte la gelateria | il 18enne seriale resta in carcere

È stato convalidato l'arresto del 18enne bresciano che tra fine settembre e inizio ottobre aveva preso di mira per ben tre volte la gelateria Spaziale di viale Europa. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere: il giovane, che vive con i genitori e non ha precedenti, resterà a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

