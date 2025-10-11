Rapina per tre volte la gelateria | il 18enne seriale resta in carcere
È stato convalidato l'arresto del 18enne bresciano che tra fine settembre e inizio ottobre aveva preso di mira per ben tre volte la gelateria Spaziale di viale Europa. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere: il giovane, che vive con i genitori e non ha precedenti, resterà a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: rapina - volte
Doppia rapina a Foggia: la turista derubata due volte in pochi minuti, il video
Rapina tre volte lo stesso supermercato, in manette
Breno, fermato per rapina evade dai domiciliari: arrestato due volte in poche ore
#Brescia. Rapina 3 volte in 1 mese la stessa gelateria del centro città -- https://ilmetropolitano.it/2025/10/09/brescia-rapina-3-volte-in-1-mese-la-stessa-gelateria-del-centro-citta/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Rapina 3 volte in 1 mese la stessa Gelateria del Centro Città. #poliziadistato arresta giovane bresciano rapinatore seriale. #questuraBrescia #essercisempre Link articolo: https://questure.poliziadistato.it/it/Brescia/articolo/340968e7959d10c4a101466299 - facebook.com Vai su Facebook
Rapina tre volte la stessa gelateria: arrestato un ragazzo di 18 anni - Nel mirino del giovane, anche armato di pistola (si è scoperto essere finta), era finita la gelateria Spaziale di viale Europa ... Segnala giornaledibrescia.it
Brescia. Rapina 3 volte in 1 mese la stessa gelateria del centro città - La richiedente, dipendente della Gelateria, riferiva di essere stata minacciata di gravi conseguenze fisiche da un soggetto con il volto travisato ... Riporta ilmetropolitano.it