Rapina in un' agenzia di assicurazioni a Torino Borgo Vittoria | il titolare viene derubato e ferito a una mano

Torinotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rapina è avvenuta nella mattinata di mercoledì 8 ottobre 2025 all'interno dell'agenzia di assicurazioni Cienne di largo Casteldelfino a Torino. Una coppia di banditi di fattezze sudamericane è entrata nel locale a volto scoperto e, mentre uno ha immobilizzato il titolare l'altro lo ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rapina - agenzia

Rapina in un'agenzia di assicurazioni a Torino Borgo Vittoria: il titolare viene derubato e ferito a una mano - Una rapina è avvenuta nella mattinata di mercoledì 8 ottobre 2025 all'interno dell'agenzia di assicurazioni Cienne di largo Casteldelfino a Torino. Segnala torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Rapina Agenzia Assicurazioni Torino