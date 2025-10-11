Rapina con la pistola giocattolo nel parco | arrestato un 15enne

FIRENZE – Rapina un giovane nel parco con una pistola giocattolo, nei guai un minorenne. Nel corso della serata di giovedì (9 ottobre) i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze, durante l’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno arrestato un 15enne senza fissa dimora per rapina aggravata. Il minore, intorno alle 20, all’interno del Parco San Donato, si è avvicinato ad un giovane per minacciarlo con una pistola, per sottrargli la borsa che portava con sé. Subito dopo essersi impossessato del bene, si è dileguato nelle vie limitrofe. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it