Rapina collana d’oro preso dalla vittima e dai passanti | ha 17 anni e vari precedenti

Bologna, 11 ottobre 2025 – Ancora una rapina di collane d’oro, ancora nella zona universitaria alle spalle delle Due Torri. Ma questa volta, l’aggredito e i passanti hanno reagito e bloccato uno dei due aggressori che, provando a scappare, ha anche cercato di accoltellare la vittima della rapina. Cosa è successo. L’ennesima scena di violenza è avvenuta intorno all’1 di questa notte in via Benedetto XIV, la strada che collega via San Vitale e via Zamboni dove si affaccia anche il conservatorio. La vittima è un ragazzo di 29 anni, origini campane e residente a Bologna, che è stato aggredito alle spalle mentre era con alcuni amici davanti a un locale della strada: due persone gli hanno strappato le collanine d’oro che portava al collo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

