Ranking Università Siena si conferma nella fascia medio-alta e tredicesima in Italia

L’Università di Siena rafforza la sua reputazione internazionale e nazionale confermando la propria posizione anche nell’ultima edizione della classifica universitaria THE-Times Higher Education, appena pubblicata. L’Ateneo si colloca infatti a livello mondiale nuovamente nella fascia 351-400, come l’anno scorso, su un totale di 2.191 università censite, un centinaio di atenei in più valutati rispetto allo scorso anno. A livello nazionale, l’Ateneo si posiziona al 13° posto su 54 università italiane presenti nella classifica, consolidando ulteriormente il proprio ruolo di eccellenza nel panorama accademico italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
