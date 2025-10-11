Raimondo Todaro | Il fallimento più grande è mia figlia senza una famiglia unita Io e Francesca abbiamo fatto il possibile
"Ho sempre fatto tutto con il cuore. In amore, come nel lavoro, so di aver dato tutto me stesso. Il mio più grande dispiacere resta quello di non aver potuto dare a mia figlia una famiglia unita: per me è il fallimento più grande": così Raimondo Todaro si confida a Ciao Maschio, ospite di Nunzia. 🔗 Leggi su Today.it
