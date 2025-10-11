Raid russi con droni in Ucraina | almeno due morti e blackout a Odessa
Almeno due persone sono morte nella regione settentrionale di Chernihiv, in Ucraina, a seguito di attacchi di droni russi nella notte. Le forze di difesa ucraine hanno reso noto di aver abbattuto 54 droni, di cui 40 del tipo Shahed, su un totale di 78 lanciati da Mosca. Nonostante ciò, almeno 21 droni sono riusciti a colpire sei diverse località, riferisce l’aeronautica militare di Kiev su Telegram,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
