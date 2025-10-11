Raid israeliani in Libano | i danni dopo gli attacchi
(LaPresse) Israele ha effettuato intensi attacchi aerei nel Libano meridionale sabato mattina, uccidendo una persona, ferendone sette e interrompendo brevemente un’autostrada che collega Beirut con alcune zone del Libano meridionale, ha dichiarato il Ministero della Salute. I raid aerei, effettuati prima dell’alba sul villaggio di Msayleh, hanno colpito un’attività che vendeva macchinari pesanti, distruggendo un gran numero di veicoli. Un mezzo che trasportava verdure, che si trovava di passaggio al momento degli attacchi, è stato colpito, uccidendo una persona e ferendone un’altra, secondo quanto riportato dalla TV di Hezbollah Al-Manar. 🔗 Leggi su Lapresse.it
