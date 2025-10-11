Ragazzino tenuto in ostaggio durante la festa dei gigli | la procura smentisce la collaborazione di un indagato
Ragazzino di 15 anni rapito in provincia di Napoli "Amaral Pacheco De Oliveira Antonio non riveste e non ha mai rivestito la qualità di 'collaboratore della giustizia'". A comunicarlo, in una nota, è il procuratore Nicola Gratteri, in relazione a una notizia pubblicata da altre testate il 10. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: ragazzino - tenuto
L'evento si è tenuto sabato 27 settembre in occasione del 35° anniversario della morte del giudice ragazzino, organizzato dall'Associazione Raggio di Sole - facebook.com Vai su Facebook
La madre di un ostaggio sfida Netanyahu: "Se torni dagli Usa senza un accordo vedrai l'inferno" - La signora Einav Zangauker, il cui figlio Matan è tenuto in ostaggio a Gaza, minaccia di intensificare le manifestazioni contro Netanyahu e il suo esecutivo, se il primo ministro - Scrive msn.com