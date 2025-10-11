Ragazzino tenuto in ostaggio durante la festa dei gigli | la procura smentisce la collaborazione di un indagato

Ragazzino di 15 anni rapito in provincia di Napoli "Amaral Pacheco De Oliveira Antonio non riveste e non ha mai rivestito la qualità di 'collaboratore della giustizia'". A comunicarlo, in una nota, è il procuratore Nicola Gratteri, in relazione a una notizia pubblicata da altre testate il 10. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

