Ragazzino si tuffa nel fiume Secchia e non riemerge | ricerche con i sommozzatori
Reggio Emilia, 11 ottobre 2025 – Un ragazzino di 13 anni si sarebbe tuffato nel fiume Secchia, nel territorio di Castellarano, e non sarebbe più riemerso. È successo nel pomeriggio intorno alle 15,30. Le ricerche sono in corso. Al lavoro i vigili del fuoco con elicottero ‘Drago’ e i sommozzatori. Allertati anche i mezzi di soccorso, con l’elicottero del 118 e i carabinieri. Sono ore di grande apprensione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ragazzino - tuffa
La Valtellina Summer League si tuffa nel volley! Dal 26 al 28 settembre è in programma la #ValtellinaInternationalCup, un quadrangolare con Volley Bergamo , Cuneo Granda Volley, HAOK Mladost Zagreb e Allianz MTV Stuttgart Il programma prevede per il 2 - facebook.com Vai su Facebook
Ragazzino si tuffa nel Secchia e non riemerge: ricerche con i sommozzatori - Reggio Emilia: apprensione per un 13enne, il fatto è avvenuto nel territorio di Castellarano. Da ilrestodelcarlino.it
Castellarano, 13enne disperso nel fiume Secchia: ricerche in corso - Dalle ore 15:30 sono in corso le ricerche di un ragazzo di 13 anni che si è tuffato nel fiume Secchia senza più riemergere, nel territorio di ... Riporta redacon.it