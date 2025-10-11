Reggio Emilia, 11 ottobre 2025 – Un ragazzino di 13 anni si sarebbe tuffato nel fiume Secchia, nel territorio di Castellarano, e non sarebbe più riemerso. È successo nel pomeriggio intorno alle 15,30. Le ricerche sono in corso. Al lavoro i vigili del fuoco con elicottero ‘Drago’ e i sommozzatori. Allertati anche i mezzi di soccorso, con l’elicottero del 118 e i carabinieri. Sono ore di grande apprensione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazzino si tuffa nel fiume Secchia e non riemerge: ricerche con i sommozzatori