Ragazzino di 13 anni si tuffa nel fiume Secchia e non riemerge | trovato il cadavere

Reggio Emilia, 11 ottobre 2025 – Trovato il cadavere del ragazzino che si era tuffato nel fiume Secchia senza riemergere. La tragedia è successa nel Reggiano, nel territorio di Castellarano. La vittima è un 13enne straniero residente a Fiorano Modenese. L’allarme era scattato intorno alle 15.30. Il 13enne si trovava lì con altri tre coetanei, tutti minorenni: un altro di Fiorano, uno di Sassuolo e uno di Castellarano. Sono andati al fiume in uno specchio d’acqua a circa un km dalla diga di Castellarano. Pare che la vittima non sapesse nuotare bene. Sul posto per le ricerche sono intervenuti i vigili del fuoco con elicottero ‘Drago’ e i sommozzatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ragazzino di 13 anni si tuffa nel fiume Secchia e non riemerge: trovato il cadavere

