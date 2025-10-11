Ragazzino di 13 anni si tuffa nel fiume Secchia e muore | Non sapeva nuotare Il dramma sotto gli occhi degli amici

Tragedia in provincia di Reggio Emilia dove un ragazzino di 13 anni si è tuffato nel fiume Secchia e non è più riemerso. Due ore dopo è stato ripescato il corpo dai.

Ragazzino di 13 anni si tuffa nel Secchia e muore annegato davanti agli amici - Guarda Tg Reggio alle 19,30 e in streaming qui CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Un ragazzo di 13 anni (di Fiorano o di Sassuolo stando alle prime informazioni) si è tuffato nel fiume Secchia e non è più ... Come scrive reggionline.com

