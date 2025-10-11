Radiohead storia infinita

I Radiohead, un gruppo entrato nella storia della musica pop (e il termine è decisamente riduttivo). Per approfondire la conoscenza del gruppo guidato da Thom Yorke, l’appuntamento è oggi alle 18 al Lupo di Lido di Savio (viale Romagna 323H), dove si terr la presentazione del libro di Fernando Rennis ’Pop is dead. La storia dei Radiohead’ (Nottetempo). L’autore sarà in dialogo con Luigi Bertaccini. I Radiohead esordiscono nel 1992 con Creep, un singolo di grande successo commerciale che finiranno presto per odiare, e da lì in avanti sfidano le convenzioni del pop per diventare, nei decenni successivi, un gruppo imprevedibile e spiazzante, non solo dal punto di vista musicale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

