Rabiot fischiato a Parigi con la maglia della Francia
2025-10-10 20:04:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Accoglienza amara per Adrien Rabiot al Parco dei Principi. In occasione della sfida tra Francia e Azerbaigian, valida per e qualificazioni al Mondiale 2026, il centrocampista della nazionale francese è stato accolto da una pioggia di fischi ad ogni tocco di pallone. I FISCHI – Il centrocampista del Milan, ex PSG, è stato più volte beccato dai suoi ex tifosi, che non gli hanno mai perdonato il trasferimento agli odiati rivali del Marsiglia. Già nella passata stagione, quando la squadra di De Zerbi aveva giocato in trasferta contro quella di Luis Enrique, Rabiot era stato preso di mira, tanto che l’allenatore italiano aveva dovuto mettersi in mezzo per proteggere il suo giocatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: rabiot - fischiato
Serie A, Milan-Bologna 0-0: fischiato fallo a Rabiot | LIVE News
Rabiot torna a Parigi con la nazionale: l’ex Juve sarà fischiato? Deschamps lo difende: «Adrien è maturo ed è abituato ma…»
#Rabiot torna a Parigi con la Nazionale L'ex #Juve sarà fischiato - facebook.com Vai su Facebook
#Rabiot torna a Parigi con la Nazionale L'ex #Juve sarà fischiato - X Vai su X
Rabiot fischiato a Parigi con la maglia della Francia - In occasione della sfida tra Francia e Azerbaigian, valida per e qualificazioni al Mondiale 2026, il centrocampista della nazionale francese ... Lo riporta calciomercato.com
Rabiot: fischi, goal e applausi a Parigi con la maglia della Francia - In occasione della sfida tra Francia e Azerbaigian, valida per e qualificazioni al Mondiale 2026, il centrocampista della nazionale francese ... Segnala msn.com