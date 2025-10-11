Rabiot a segno con la Francia | Sono molto contento di aver segnato qui è importante per me

Rabiot nella vittoria della Francia contro per 3-0 contro l'Azerbaigian, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali ha segnato. Le parole del centrocampista del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

rabiot a segno con la francia sono molto contento di aver segnato qui 232 importante per me

Rabiot a segno con la Francia: "Sono molto contento di aver segnato qui, è importante per me"

