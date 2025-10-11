Rabiot a segno con la Francia | Sono molto contento di aver segnato qui è importante per me

Rabiot nella vittoria della Francia contro per 3-0 contro l'Azerbaigian, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali ha segnato. Le parole del centrocampista del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rabiot a segno con la Francia: “Sono molto contento di aver segnato qui, è importante per me”

In questa notizia si parla di: rabiot - segno

Rabiot: «Allegri mi ha chiamato tutta l’estate. Riecco cavallo pazzo… Col Napoli segno io per l’1-0, corto muso»

Rabiot: “Al PSG e a Torino ho vinto, anche a Milano spero di poter lasciare quel segno”

Rabiot: “Spero di realizzare grandi cose al Milan. Voglio lasciare il mio segno”

Rabiot a segno nella vittoria della Francia sull'Azerbaigian. Spazio anche per Nkunku nel finale - X Vai su X

?Rabiot: "Modric lascia senza parole ma io lascerò il segno. Milan-Como in Australia pura follia" Vai su Facebook

Rossoneri in Nazionale, lo score di chi ha giocato ieri: Rabiot a segno, spazio per Nkunku. Bene Saelemaekers e Bartesaghi - È già tempo della seconda sosta stagionale, dopo settimane di impegni dalla difficoltà crescente per la squadra di Allegri. Lo riporta milannews.it

Openda non incide, minuti per Zhegrova. Thuram gioca e Rabiot segna nel tris Francia - Belgio e Kosovo non riescono ad andare oltre lo 0- tuttosport.com scrive