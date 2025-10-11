Rabbia Ferrari in F1 l’annuncio di Elkann | è ufficiale

Bisogna mettere un punto alle brutte figure e ai risultati scadenti. In Ferrari, interviene direttamente il boss John Elkann con parole dure. Può una scuderia che vede i suoi piloti arrivare costantemente in quarta fila dopo ogni gran premio ambire al titolo Costruttori o Piloti? E possono i tifosi dirsi soddisfatti di risultati simili se il team in questione è uno dei più iconici – e costosi – dell’intero Circus? La risposta a entrambe queste domande è “no” ed ovviamente, questo è il motivo per cui è inutile girarci intorno. La stagione di Ferrari in Formula 1 è stata un vero fiasco. Qualcosa di buono, per la verità, si è visto: una vittoria in Gara Sprint in Cina da parte di Lewis Hamilton, poi un fantasma nel resto della stagione senza neanche un arrivo a podio in 18 gare, che è un record negativo condiviso con lo scomparso Didier Pironi, la grande fedeltà dimostrata proprio da Lewis ma anche da Charles Leclerc al loro Team Principal Frederic Vasseur. 🔗 Leggi su Sportface.it