Quindici minuti a passo svelto | il gesto che allunga la vita
Quindici minuti al giorno, ma a passo sostenuto: è l’impegno minimo che può trasformarsi in un vero intervento di prevenzione. Un ritmo più rapido conta più dei chilometri. La differenza la segna il cronometro, non la distanza: una scelta alla portata di tutti, potente e sorprendentemente semplice. Il dato che cambia prospettiva Un’analisi su quasi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Una camminata “a passo svelto” di 20 minuti al giorno allunga la vita di qualche anno - Lo dimostra uno studio appena pubblicato su American Journal of Clinical Nutritione condotto su oltre 33 mila persone. Riporta quotidianosanita.it
Passo svelto per 15 minuti al dì,riduce del 20% il rischio morte - Camminare a passo svelto per soli 15 minuti al giorno riduce il rischio di morte di quasi il 20%: lo rivela uno studio su un ampio gruppo di partecipanti, in gran parte appartenenti a fasce di reddito ... Scrive ansa.it