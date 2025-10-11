Questo strano insetto balla per sfuggire ai predatori e non per accoppiarsi
Nel regno animale danze e colori servono spesso per il corteggiamento, ma non sempre. Uno studio pubblicato su Current Zoology rivela che la “danza” della cimice matador non ha scopi sessuali: sventola le bandierine colorate ai lati delle zampe per difendersi da predatori come la mantide religiosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
