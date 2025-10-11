“Questa pace è un vero miracolo” e arriva “da chi ha avuto coraggio”. Steve Witkoff, inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, non ha fatto in tempo a finire la frase che il riferimento al Capo della Casa Bianca, “artefice della pace”, ha scatenato una valanga di applausi ad Hostage Square, a Tel Aviv. La piazza così ribattezzata perché da due anni vi manifestano le famiglie degli ostaggi in mano ad Hamas per chiederne la liberazione. Migliaia le persone ad assistere al discorso di Witkoff. “Il vostro coraggio ha commosso il mondo”, ha detto rivolto a mariti, mogli, fratelli, madri e sorelle dei rapiti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Questa pace è un miracolo". Witkoff con Jared Kushner e Ivanka a Tel Aviv sulla piazza degli ostaggi. Applausi e cori per Donald Trump