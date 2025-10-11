Questa pace è un miracolo Witkoff con Jared Kushner e Ivanka a Tel Aviv Applausi e cori per Trump
“Questa pace è un vero miracolo” e arriva “da chi ha avuto coraggio”. Steve Witkoff, inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, non ha fatto in tempo a finire la frase che il riferimento al Capo della Casa Bianca, “artefice della pace”, ha scatenato una valanga di applausi ad Hostage Square, a Tel Aviv. La piazza così ribattezzata perché da due anni vi manifestano le famiglie degli ostaggi in mano ad Hamas per chiederne la liberazione. Migliaia le persone ad assistere al discorso di Witkoff. “Il vostro coraggio ha commosso il mondo”, ha detto rivolto a mariti, mogli, fratelli, madri e sorelle dei rapiti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: pace - miracolo
Istanbul riapre il tavolo della pace tra Ucraina e Russia, ma nessuno crede nel miracolo
La pace è possibile. Lo scambio di territori pure. Ad un passo dalla svolta tra Russia e Usa. Che la data favorisca il miracolo!
Miracolo di San Gennaro 2025: a Napoli il sangue si scioglie, tra fede, speranza e il grido di pace da Gaza
Don Fabio Corazzina è secondo solo a San Francesco E non è poco… perché tra santi, papi e storie millenarie, portare la pace sul podio dei libri più venduti nelle librerie religiose è già un piccolo miracolo moderno “ Pace - dalla Parola ai fatti” (ed. Paoline) Vai su Facebook
Witkoff incontra Putin a due giorni dall’ultimatum Trump: svolta per la pace in Ucraina? - A due giorni dalla scadenza fissata da Trump per imporre nuove sanzioni alla Russia, Witkoff si è recato a un incontro a sorpresa con Putin. Segnala la7.it