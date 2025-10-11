Passeggiando per il Bois de Vincennes, a Charenton-Le-Pont, periferia sud-orientale di Parigi, quasi non ci si accorge che oltre il boschetto che segue il profilo di una delle tante collinette che danno verticalità a quella che un tempo era una delle tenute di caccia dei re di Francia, c’è il luogo di centinaia e centinaia di migliaia, forse milioni, di appuntamenti. Perché il venerdì pomeriggio si andava alla Cipale. O così era almeno per quelli che a tutto si può rinunciare ma non alle biciclette, al ciclismo, ai suoi campioni. E il venerdì pomeriggio, anzi dal venerdì pomeriggio, si andava alla Cipale perché alle sedici, da aprile a ottobre, iniziavano le riunioni su pista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quelli che pedalavano alla Cipale