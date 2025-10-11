Lentate sul Seveso (Monza e Brianza) – “Papà li ho fatti troppo incazzare, se mi prendono mi ammazzano ”. Sono le ultime parole che Luca Mattarelli, artigiano edile di 63 anni, ha sentito dal figlio Simone, la notte del 2 gennaio 2021 mentre il giovane, 28 anni, guidava in auto a tutta velocità dopo avere consumato cocaina e veniva inseguito da molte pattuglie di carabinieri perché non si era fermato a un Alt. Una caccia all’uomo che si è conclusa dopo tre ore davanti all’azienda Eurovetro di Origgio nel Varesotto dove il pomeriggio seguente Simone viene trovato impiccato con la sua stessa cintura a un macchinario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Quella notte Simone mi disse: stavolta mi ammazzano”. Papà Luca Mattarelli non si arrende: non credo al suicidio