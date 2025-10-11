Quel pomeriggio di un giorno da cani per Giorgetti
Strano destino, quello di Giancarlo Giorgetti. In Italia passa per il più fedele amico di Bruxelles. A Bruxelles, invece, alza la voce e costringe il ferocissimo Valdis Dombrovskis a impegolarsi nell’ennesima supercazzola dopo che la Commissione, non paga di aver ingiunto all’Italia (e agli altri Paesi membri) di aumentare le spese per la Difesa, adesso . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: quel - pomeriggio
Calcio Serie D. Leoni attesi da un’amichevole davvero impegnativa. Questo pomeriggio la trasferta in quel di Grosseto
La sua patria lo odiava, ma quel pomeriggio a Wembley Jimmy si vendicò
Quel pomeriggio di un giorno da cani compie 50 anni, la cronaca di una rapina che mise a nudo l’America
In pochi istanti, ignoti hanno portato via tutto: due valigie rigide (una nera e una argento), due zaini (uno bianco e uno nero) e persino il passaporto, impedendole di imbarcarsi sul volo di rientro previsto per quel pomeriggio. - facebook.com Vai su Facebook
Compie 25 anni l'impresa di Schumacher e la Ferrari, che in quel pomeriggio di Suzuka riuscirono a chiudere un digiuno lungo 21 anni: ecco il racconto nostalgico di quella domenica - X Vai su X
Cani al cinema: l'esplosione delle sale "dog-friendly" - Anche in Italia ormai si moltiplicano le sale che fanno assistere ai film in sala gli animali e i loro padroni, per una visione unica ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it
Quel pomeriggio di un giorno da cani compie 50 anni, la cronaca di una rapina che mise a nudo l’America - Sidney Lumet, ha diretto opere indimenticabili che hanno cambiato in maniera decisiva la storia del cinema. Si legge su wired.it