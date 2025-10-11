Quei boati che tornano nei cieli romagnoli | la catena di allerta che fa decollare i caccia in pochi minuti
Un boato improvviso. I vetri tremano, gli uccelli si alzano in volo, qualcuno scende in strada con il telefono in mano. In pochi secondi, i social si riempiono di messaggi: “Avete sentito anche voi? Ma cos’è successo?”. Forse un terremoto, azzarda qualcuno. Un'esplosione, ipotizza qualcun altro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Direi che non c’è alcun dubbio sul fatto che quei due grossi boati che abbiamo sentito fossero il boom sonico di quei caccia che volavano sopra di noi. - facebook.com Vai su Facebook
Quei boati che tornano nei cieli romagnoli: la catena di allerta che fa decollare i caccia in pochi minuti - I boati come quelli avvertiti giovedì sono causati dai caccia che superano il muro del suono durante interventi di intercettazione. Scrive forlitoday.it