Quattro studenti si tappano le orecchie durante il discorso del prete nel Veronese | la preside promette sanzioni
Quattro studenti migranti si mettono le mani alle orecchie per non ascoltare il prete all'inaugurazione del piazzale di via Gandhi e dell'edificio della scuola media Dante Alighieri, dell'Istituto Fratelli Sommariva di Cerea. E la dirigente Silvia De Mitri si indigna promettendo provvedimenti disciplinari. A denunciare quanto accaduto, in questi giorni, nella cittadina del Veronese è l'Unione degli atei agnostici e razionalisti (Uarr) che parla di "atto illegittimo, visto che la sentenza del 27 marzo 2017 del Consiglio di Stato stabilisce che gli atti di culto sono vietati all'interno dell'orario scolastico e, se organizzati al di fuori, la partecipazione deve essere facoltativa per gli studenti".
Cerea: studenti musulmani si tappano le orecchie durante la benedizione/ "È contro l'Islam ascoltarla" - Cerea, studenti musulmani si coprono le orecchie durante la benedizione: ascoltarla sarebbe stato contrario ai dettami dell'Islam
Durante la benedizione della scuola gli alunni musulmani si tappano le orecchie: 'La nostra religione lo vieta' - I protagonisti sono quattro studenti tredicenni di religione musulmana e di origine straniera.