Quattro morti in due incidenti stradali
10.28 Incidente mortale tra Ferrara e Argenta Tre i morti sul colpo: una donna e due ragazzi. E' stato uno scontro frontale tra due auto sulla statale Adriatica. Alla guida di un'auto c'era una donna e quattro giovani a bordo dell'altra. L'auto della donna è finita rovesciata sul lato. I sopravvissuti nell'altra utilitaria sono feriti, ma non gravi. Altro schianto tra due auto a Bolgare, (Bergamo): morta una 23enne, ferita la sorella 20enne. Tre giovani avrebbero sorpassato invadendo la corsia da dove sopraggiungeva l'auto con le ragazze. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: quattro - morti
Strade, quattro morti in 24 ore. In sette mesi quasi più vittime che in tutto il 2024
Il batterio mangiacarne colpisce la Florida: quattro morti e sette persone ammalate: “Prospera in acqua salata e salmastra e può causare gravi malattie”
Operai morti a Napoli: due lavoravano in nero. Quattro indagati
Report. . Taser, quattro morti da agosto. Quando è il momento di sparare? Il taser torna al centro della polemica dopo la morte di un 35enne, colpito con una pistola stordente dai carabinieri intervenuti per una lite familiare a Napoli. L'uomo, morto durante il tra Vai su Facebook
Massiccio attacco russo in Ucraina: almeno quattro morti a Leopoli - X Vai su X
In pochi minuti due incidenti nel Legnanese: soccorse quattro persone - Due episodi verificatesi in due Comuni differenti che hanno visto in entrambi i casi l'arrivo della Croce Rossa di Legnano ... Si legge su legnanonews.com
Grave incidente stradale tra un’auto e un camion nel Materano: quattro morti - Secondo i primi accertamenti, le vittime sono di nazionalità pakistana ma sono ancora in corso le attività di identificazione ... Come scrive affaritaliani.it