Quattro morti in due incidenti stradali

10.28 Incidente mortale tra Ferrara e Argenta Tre i morti sul colpo: una donna e due ragazzi. E' stato uno scontro frontale tra due auto sulla statale Adriatica. Alla guida di un'auto c'era una donna e quattro giovani a bordo dell'altra. L'auto della donna è finita rovesciata sul lato. I sopravvissuti nell'altra utilitaria sono feriti, ma non gravi. Altro schianto tra due auto a Bolgare, (Bergamo): morta una 23enne, ferita la sorella 20enne. Tre giovani avrebbero sorpassato invadendo la corsia da dove sopraggiungeva l'auto con le ragazze. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it