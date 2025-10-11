Quattro anni dopo la morte di Salvatore Ada il viadotto Ritiro non porta ancora il suo nome

Messinatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il 12 ottobre ricorre il quarto anniversario della tragica scomparsa di Salvatore Ada, lo sfortunato lavoratore edile, delegato della Feneal Uil, morto sul lavoro presso il cantiere del Viadotto Ritiro. Si tratta di una data triste e nefasta per il mondo del lavoro messinese poiché, per quanto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quattro - anni

“Senza acqua e riscaldamento”. Orrore in Italia, uomo segregato in casa per quattro anni dall’ex compagna

Segregato dalla sue ex per i soldi, quattro anni prigioniero a Vigevano: al freddo e con poco cibo

Segregato in casa per quattro anni a Vigevano per sottrargli il patrimonio, denunciati l'ex e tre complici

quattro anni dopo morteFuggì coi figli nei boschi per 4 anni: i genitori dopo la sua morte: “Dispiaciuti per il dolore causato” - I genitori di Tom Phillips, l’uomo neozelandese che visse in fuga per quasi quattro anni con i suoi tre figli, hanno chiesto pubblicamente scusa dopo ... Come scrive fanpage.it

Adelio Di Natale morto a 30 anni, quattro medici finiscono sotto indagine - ROCCARASO Quattro medici abruzzesi sono indagati per omicidio colposo in concorso, in relazione alla morte di Adelio Di Natale, maestro di sci di Roccaraso, deceduto a soli trent’anni appena compiuti, ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Quattro Anni Dopo Morte