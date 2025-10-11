Quattro anni dopo la morte di Salvatore Ada il viadotto Ritiro non porta ancora il suo nome
"Il 12 ottobre ricorre il quarto anniversario della tragica scomparsa di Salvatore Ada, lo sfortunato lavoratore edile, delegato della Feneal Uil, morto sul lavoro presso il cantiere del Viadotto Ritiro. Si tratta di una data triste e nefasta per il mondo del lavoro messinese poiché, per quanto.
