Quasi 30 chili di hashish | arrestati due giovanissimi

Detenevano quasi trenta chili di hashish e altre sostanze stupefacenti in una abitazione a Porta Cappuccina, ad Ascoli. Per questo motivo agenti della squadra mobile della Questura hanno arrestato giovedì due giovanissimi ascolani, uno di 18 anni appena compiuti e l’altro di 19. Difesi rispettivamente dagli avvocati Massimo Comini e Alessio Giammarino, stamani compariranno davanti al gip del tribunale di Ascoli per l’udienza di convalida dell’arresto. Ieri mattina i due hanno ricevuto la visita dei due legali nel carcere di Marino del Tronto dove sono stati rinchiusi dai poliziotti, su disposizione del sostituto procuratore Cinzia Piccioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quasi 30 chili di hashish: arrestati due giovanissimi

