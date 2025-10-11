Quarant’anni fa quando Drive In poteva prendere in giro Israele e nessuno lo definiva antisemita

È un documento a suo modo straordinario, quello che riemerge dagli archivi di Mediaset, e che ci è capitato di trovare per caso in Rete. Che ci dice una o due cose sull’antropologia nazionale, sull’evoluzione della nostra satira, ma anche sul tremendo restringersi del dicibile pubblico. Nel 1983, sulle reti di Silvio Berlusconi, Drive In cambiava la televisione italiana. Quante volte lo abbiamo letto, nei saggi di costume e società? Sketch veloci, stile Saturday Night Live, corpi e battute per superare il femminismo della seconda ondata e parodie sui giovani di allora, la formula del successo. Tra i bersagli, molti lo hanno dimenticato, c’era anche Israele. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Quarant’anni fa, quando Drive In poteva prendere in giro Israele e nessuno lo definiva antisemita

