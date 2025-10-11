Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Il valore del PSV oggi Alla data dell’11 Ottobre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,297 €Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo il prezzo di 31,37 euroMWh secondo il coefficiente di conversione standard (1 MWh? 10,7 Smc). Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso, con una diminuzione progressiva rispetto ai valori registrati nella prima settimana di ottobre. Dopo aver toccato un massimo relativo di 34,04 euroMWh (0,318 €Smc) il 9 Ottobre 2025, il prezzo è sceso fino agli attuali 31,37 euroMWh (0,297 €Smc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

