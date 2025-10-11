Quanto ha incassato l'Inter per l'amichevole in Libia contro l'Atletico Madrid

Quanto ha incassato l'Inter per l'amichevole in Libia contro l'Atletico Madrid: rivelata la cifra messa in palio dal fondo guidato da Belkasem Haftar, figlio del maresciallo Khalifa Haftar. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incassato - inter

Molina punge l’Inter: «Benatia come Houdini, ha incassato 30 milioni da Luis Henrique»

Arrivano subito i primi premi Champions: ecco quanto ha incassato l’Inter

Inter, quanto è stato incassato dalla trasferta di Bengasi

L'Inter ha incassato 4 milioni di euro per andare a giocare l'amichevole con l'Atletico Madrid in Libia @Corriere - X Vai su X

Con 24 voti a favore e 20 contrari il sindaco @beppesala , che dal 2019 sta cercando di portare a casa la partita del nuovo stadio a @inter @acmilan ha incassato l’approvazione dell’Aula con l'aiuto di @forzaitaliaufficiale - facebook.com Vai su Facebook

Quanto ha incassato l’Inter per l’amichevole in Libia contro l’Atletico Madrid - Quanto ha incassato l'Inter per l'amichevole in Libia contro l'Atletico Madrid: rivelata la cifra messa in palio dal fondo guidato da Belkasem Haftar ... Da fanpage.it

Perché l'Inter ha giocato un'amichevole con l'Atletico Madrid - Durante la sosta per le nazionali i nerazzurri hanno affrontato la squadra di Simeone in Libia per la "Coppa della Ricostruzione" ... Lo riporta msn.com