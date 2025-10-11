Quanto è brava Beatrice Arnera non a caso la più votata dai famosi defunti a Roast in peace

Non è un caso che Beatrice Arnera sia stata la più votata, insieme a Eleazaro Rossi, dai personaggi famosi "defunti" di Roast in peace: ironia tagliente, spiccata capacità di improvvisazione e una gran bella voce. Tiene il palco come una moderna Franca Valeri e, come lei, fa ridere anche grazie al linguaggio del corpo e alla mimica facciale. Non poteva che essere la più temuta e, per questo, ultima in classifica. Il risultato migliore al quale poteva ambire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

