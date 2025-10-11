Quanto è brava Beatrice Arnera non a caso la più votata dai famosi defunti a Roast in peace

Non è un caso che Beatrice Arnera sia stata la più votata, insieme a Eleazaro Rossi, dai personaggi famosi "defunti" di Roast in peace: ironia tagliente, spiccata capacità di improvvisazione e una gran bella voce. Tiene il palco come una moderna Franca Valeri e, come lei, fa ridere anche grazie al linguaggio del corpo e alla mimica facciale. Non poteva che essere la più temuta e, per questo, ultima in classifica. Il risultato migliore al quale poteva ambire.

Domenica 5 ottobre il Museo Mallé offre ai visitatori la consueta visita guidata della nostra brava Beatrice Condorelli! Maira Val Città di Dronero Valle Maira Associazione Nazionale CASE DELLA MEMORIA Mamo Educational Foundation Ets Beatrice Con

Beatrice Venezi contestata alla Fenice, il soprintendente Colabianchi: «Scelta perché brava, giovane e donna. Gli abbonamenti persi? Tre su oltre duemila»

Beatrice Arnera e Andrea Pisani: è davvero crisi. "Dobbiamo capire come affrontarla..." - Andrea Pisani e Beatrice Arnera sono in crisi: ad annunciarlo è la stessa attrice, con un lungo messaggio condiviso in una story.