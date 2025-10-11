Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base delle dinamiche di domanda e offerta. Al 11 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,101 €kWh (101,05 €MWh), segnando una lieve diminuzione rispetto ai mesi precedenti. Nel corso degli ultimi mesi, il PUN ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra minimi di circa 0,05 €kWh (ad esempio il 25 Maggio 2025 con 47,74 €MWh) e massimi superiori a 0,18 €kWh (come l’ 11 Dicembre 2024 con 182,12 €MWh). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

