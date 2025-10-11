Tadej Pogacar ha vinto il Giro di Lombardia 2025 e ha così conquistato il quinto sigillo consecutivo nella Classica delle Foglie Morte, eguagliando lo storico record firmato da Fausto Coppi nell’ultima Classica Monumento della stagione. Il fuoriclasse sloveno partiva con tutti i favori del pronostico e ha trionfato in maniera imperiale, attaccando sul Passo di Ganda quando mancavano 37 chilometri al traguardo e lasciando tutti gli avversari sul posto a cominciare dal belga Remco Evenepoel. Il capitano della UAE Emirates-XRG ha inscenato il suo proverbiale assolo in maglia di Campione del Mondo, mettendo la ciliegina sulla torta di una stagione memorabile: venti affermazioni, tra cui il trionfo al Tour de France, l’apoteosi iridata, la gioia agli Europei della scorsa settimana, la stoccata alla Liegi-Bastogne-Liegi, l’affermazione al Giro delle Fiandre (tre Classiche Monumento nella stessa stagione, impresa in passato riuscita soltanto a Eddy Merckx). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo il Giro di Lombardia 2025? Montepremi soft