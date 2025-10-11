Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo il Giro di Lombardia 2025? Montepremi ‘scarno’…

Tadej Pogacar ha vinto il Giro di Lombardia 2025 e ha così conquistato il quinto sigillo consecutivo nella Classica delle Foglie Morte, eguagliando lo storico record firmato da Fausto Coppi nell’ultima Classica Monumento della stagione. Il fuoriclasse sloveno partiva con tutti i favori del pronostico e ha trionfato in maniera imperiale, attaccando sul Passo di Ganda quando mancavano 37 chilometri al traguardo e lasciando tutti gli avversari sul posto a cominciare dal belga Remco Evenepoel. Il capitano della UAE Emirates-XRG ha inscenato il suo proverbiale assolo in maglia di Campione del Mondo, mettendo la ciliegina sulla torta di una stagione memorabile: venti affermazioni, tra cui il trionfo al Tour de France, l’apoteosi iridata, la gioia agli Europei della scorsa settimana, la stoccata alla Liegi-Bastogne-Liegi, l’affermazione al Giro delle Fiandre (tre Classiche Monumento nella stessa stagione, impresa in passato riuscita soltanto a Eddy Merckx). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo il Giro di Lombardia 2025? Montepremi ‘scarno’…

In questa notizia si parla di: quanti - soldi

Multe, quanti soldi incassati? La Provincia è terza in regione, a Grosseto la cifra più alta

Quanti soldi guadagnano Usyk-Dubois per il Mondiale dei pesi massimi? Le cifre milionarie da capogiro

Quanti soldi guadagna Oleksandr Usyk vincendo il Mondiale dei pesi massimi? Montepremi faraonico

Gaza rasa al suolo, ma quanto tempo e quanti soldi occorreranno per la ricostruzione? https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/gaza-tempo-ricostruzione/ - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, ricostruzione: quanti soldi e quanto tempo servono? - X Vai su X

Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo il Giro di Lombardia 2025? Montepremi ‘scarno’… - Tadej Pogacar ha vinto il Giro di Lombardia 2025 e ha così conquistato il quinto sigillo consecutivo nella Classica delle Foglie Morte, eguagliando lo ... Lo riporta oasport.it

Quanti soldi guadagna l’Italia con la vittoria in BJK Cup? Montepremi sontuoso. E la divisione tra le azzurre… - L'Italia ha vinto la Billie Jean King Cup, conquistando la massima competizione per Nazionali femminili di tennis. Riporta oasport.it