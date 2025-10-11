Quanti punti guadagnerebbe Jasmine Paolini se andasse in finale a Wuhan | sorpasso sia nel ranking WTA sia nella Race

Se non è un match point, poco ci manca. Jasmine Paolini scende in campo a Wuhan contro Coco Gauff avendo a disposizione una chance d’oro per ipotecare la seconda qualificazione consecutiva alle WTA Finals. Dopo aver demolito ieri la n.2 al mondo Iga Swiatek con una prestazione sfavillante, l’azzurra ha consolidato il suo ottavo nella Race e quest’oggi potrà andare addirittura all’attacco della settima posizione. La campionessa in carica degli Internazionali d’Italia affronta per la sesta volta in carriera Gauff, dopo averla battuta in tutti e tre gli scontri diretti andati in scena quest’anno (3-2 il bilancio complessivo dei testa a testa). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti punti guadagnerebbe Jasmine Paolini se andasse in finale a Wuhan: sorpasso sia nel ranking WTA sia nella Race

