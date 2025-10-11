Quanti punti di vantaggio ha Jasmine Paolini su Rybakina nella volata per le WTA Finals | scarti e tornei rimanenti

Jasmine Paolini ha perso contro la statunitense Coco Gauff nella semifinale del WTA 1000 di Wuhan: dopo l’impresa confezionata ieri contro la polacca Iga Swiatek, la tennista italiana si è dovuta arrendere in due set al cospetto della numero 3 del mondo e ha così concluso la propria avventura sul cemento della località cinese. Il risultato conseguito in terra asiatica ha comunque permesso alla toscana di operare il sorpasso ai danni della kazaka Elena Rybakina nella WTA Race e di allungare nei confronti della rivale. La 29enne occupa l’ottava posizione nella classifica che prende in considerazione soltanto i risultati conseguiti durante la stagione in corso: 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti punti di vantaggio ha Jasmine Paolini su Rybakina nella volata per le WTA Finals: scarti e tornei rimanenti

