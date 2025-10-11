Quante corse ha vinto Tadej Pogacar nel 2025? L’elenco completo

Non è stata la sua stagione record (l’anno scorso i successi sono stati 25), ma il 2025 è un’altra annata da sogno per Tadej Pogacar che continua a stupire il mondo e continua soprattutto a riscrivere record su record. Oggi è arrivata l’ennesima perla: il trionfo numero cinque al Giro di Lombardia, raggiungendo Fausto Coppi nell’albo d’oro, ma agguantate tutte consecutivamente. Lombardia ma non solo: nelle ultime settimane sono arrivate la maglia iridata e quella continentale tra Mondiali in Ruanda ed Europei in Francia, ma anche il quarto Tour de France, la Liegi-Bastogne-Liegi ed il Giro delle Fiandre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quante corse ha vinto Tadej Pogacar nel 2025? L’elenco completo

