Quando torna in campo Jasmine Paolini | i prossimi due tornei decisivi per le Finals

Jasmine Paolini è in piena lotta per qualificarsi alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto tenniste di questa annata agonistica. L’azzurra staziona all’ottavo posto nella Race con 4.131 punti dopo aver perso la semifinale del torneo WTA 1000 di Wuhan contro la statunitense Coco Gauff e si è costruita un margine di 218 punti nei confronti della kazaka Elena Rybakina, la rivale con cui è in lotta per meritarsi il pass per l’evento previsto sul cemento di Riad dal 1° all’8 novembre. Il duello si infiammerà nelle prossime due settimane e la toscana godrà di un ulteriore vantaggio, visto che dovrà scartare soltanto 11 punti (vengono conteggiati i migliori diciotto risultati del 2025) a differenza dei 258 che la kazaka dovrà accantonare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando torna in campo Jasmine Paolini: i prossimi due tornei decisivi per le Finals

In questa notizia si parla di: torna - campo

Pistoia, novità nel centrosinistra: Bertinelli torna in campo. “Inizia un percorso nuovo”

L’estate rovente dello stadio Franchi. Fiesole e Maratona: ecco lo sprint, ma tra un mese si torna in campo

Riecco Serena Williams: torna in campo e si allena con la sorella Venus

Domenica la CDA torna in campo al Palazzetto di Latisana per la seconda giornata di Serie A2 Coach Barbieri: "Concentrazione, ritmo e spirito di squadra: vogliamo dare continuità al nostro lavoro e regalare un’altra bella prestazione ai nostri tifosi!" Do - facebook.com Vai su Facebook

Djokovic torna in campo al Masters di Shanghai #SkySport #SkyTennis - X Vai su X

WTA Wuhan: Paolini si perde al servizio, Gauff è più concreta e va in finale - WTA | Undici break filati rubano la scena tra la fine del primo e l’inizio del secondo set. Riporta ubitennis.com

Paolini-Gauff oggi a Wuhan: orario, precedenti e dove vederla - Oggi, sabato 11 ottobre, la tennista azzurra affronta Coco Gauff nella semifinale del Wta 1000 di Wuhan. Si legge su msn.com