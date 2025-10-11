Quando l’industria collaborava con artisti e intellettuali

Cms.ilmanifesto.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rapida industrializzazione che ha coinvolto l’Italia nel secondo dopoguerra oltre che a mutare in profondità l’economia del paese ha anche partecipato alla sua elaborazione culturale spesso attraverso una critica . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

quando l8217industria collaborava con artisti e intellettuali

© Cms.ilmanifesto.it - Quando l’industria collaborava con artisti e intellettuali

In questa notizia si parla di: industria - collaborava

Cerca Video su questo argomento: L8217industria Collaborava Artisti Intellettuali