quando la corsa unisce guarisce e fa rinascere

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vinci (Firenze), 11 ottobre 2025 – Ci sono eroi che non si trovano nei libri di storia. non indossano armature, non compiono imprese leggendarie. Vivono accanto a noi, in silenzio, e ogni giorno affrontano la vita con un coraggio che nasce dall’amore. Abbiamo voluto rendere omaggio a una di queste persone straordinarie: Damiana Lupi. Madre di un ragazzo disabile, Damiana ha trovato nella corsa la sua libertà, il suo spazio di respiro, il suo modo di trasformare la fatica in speranza. Corre per sé, ma soprattutto corre per chi non può correre, portando nel cuore il sorriso, la forza e la luce di chi sa che ogni passo ha un senso più grande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

