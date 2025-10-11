Quando il lavoro uccide | la morte di un altro operaio a Napoli riaccende il dibattito sulla sicurezza

It.insideover.com | 11 ott 2025

Questo martedì a Napoli, in provincia di Trecase, è morto Francesco De Simone, un carpentiere di 61 anni. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l’uomo sarebbe stato colpito alla testa da una trave in muratura durante i lavori di ristrutturazione di una villetta e sarebbe deceduto sul colpo.  Prime ipotesi. Sempre secondo i primi accertamenti del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, pare che l’uomo lavorasse in nero, senza caschetto o dispositivi di protezione individuale, e che il cantiere, ora sotto sequestro, fosse sprovvisto di autorizzazioni. In particolare era sprovvisto di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), una dichiarazione sostitutiva che permette di iniziare attività edilizie. 🔗 Leggi su It.insideover.com

