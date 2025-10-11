Magni Il signor Cesare, pensionato, per tutti “el Cesarin“, ha preso il vezzo di snobbare, almeno per un giorno alla settimana il circolo degli anziani, per andare a sedersi nell’aula dell’ università della terza età, sempre gremita di anziani che ascoltano, molti si appassionano, le lezioni di insegnati specializzati in varie materie. Al “Cesarin“ piace la storia antica. Avviene poi che il mattino dopo ama raccontare le cose storiche che ha appreso e tanto gli sono piaciute, quando si unisce ad altri pensionati al “canton di ball“, all’angolo della piazza, dove agli anziani piace radunarsi per “contarla su“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando i romani scoprirono la bontà del burro