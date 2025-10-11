Qualificazioni Mondiali oggi Estonia-Italia e Norvegia-Israele | si decide il destino del girone | Classifica e scenari

Obiettivo Mondiali 2026: oggi, sabato 11 ottobre, l’ Italia del ct Gennaro Gattuso si gioca un altro pezzo di qualificazione. La Nazionale azzurra scende in campo a Tallin contro l’ Estonia, ma prima del fischio d’inizio avrà lo sguardo rivolto a Oslo, dove invece si gioca Norvegia-Israele, ovvero lo scontro diretto tra le due principali avversarie nella strada verso la Coppa del Mondo che si disputerà tra Usa, Canada e Messico. L’Italia di Gattuso deve innanzitutto vincere, possibilmente con un ampio scarto di reti (all’andata finì 5 a 0 ). Ma dall’esito dell’altro match del gruppo I capirà anche quale sarà il suo destino: lottare testa a testa con Israele per il secondo posto (che vale i play-off) nella sfida decisiva di Udine in programma il 14 ottobre tra mille polemiche, oppure avere ancora una chance di contendere il primo posto alla Norvegia, quello che varrebbe la qualificazione diretta ai Mondiali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

