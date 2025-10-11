Qualificazioni Mondiali 2026 | vincono Spagna Portogallo Albania e Turchia che dilaga in Bulgaria

Oltre al match dell’Italia si sono disputati altri incontri importanti per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio 2026. Andiamo a vedere come sono andate le cose. GRUPPO I. NORVEGIA-ISRAELE 5-0. Succede di tutto ad Oslo nel primo tempo. Al sesto minuto Haaland sbaglia un calcio di rigore, quindi al 18° gli scandinavi passano in vantaggio con l’autogol di Khalaili. Al 27° Haaland raddoppia, prima che Nachmias sbagli porta al 28° e insacchi il 3-0 dei padroni di casa. Nella ripresa c’è tempo per altre due reti del centravanti del Manchester City che arrotonda il punteggio con il 4-0 al 63° e il 5-0 al 74°. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Qualificazioni Mondiali 2026: vincono Spagna, Portogallo, Albania e Turchia che dilaga in Bulgaria

