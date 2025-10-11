Qualificazioni Mondiali 2026 la classifica del girone dell’Italia | gli azzurri sperano in un regalo da Israele
L’ Italia si appresta a disputare altri due match nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, dopo la sconfitta patita in Norvegia e le vittorie interne ai danni di Moldavia ed Estonia, si sono imposti anche in campo neutro contro Israele, ed ora saranno di scena in casa degli estoni prima di ospitare gli israeliani. Nel Girone I l’ Italia ha già osservato i due turni di riposo previsti, ma si trova a -6 dalla Norvegia, ancora a punteggio pieno: in questa finestra di incontri, però, la Norvegia ospiterà Israele oggi pomeriggio alle ore 18.00, e poi osserverà il secondo ed ultimo turno di riposo. 🔗 Leggi su Oasport.it
