Qualificazioni Mondiali 2026 Estonia-Italia 1-3 | azzurri corsari con le punte Ma l’implacabile Norvegia scappa
Tallinn (Estonia), 11 ottobre 2025 - Le notizie arrivate dal pomeriggio, e in particolare dalla goleada della Norvegia contro Israele, tanto per cambiare mettono subito l' Italia spalle al muro: nell'economia del Gruppo I, il cui primo posto sembra sempre più lontano, gli azzurri devono battere l' Estonia e possibilmente anche segnando tanti gol. In realtà, anche il computo della differenza reti sorride implacabilmente agli scandinavi, ma l' Italia parte comunque a tutto gas e passa subito in vantaggio grazie a Kean, che poco dopo va ko per un guaio alla caviglia. L'altra cattiva notizia la cagiona Retegui, che dal dischetto - complice una bella parata di Hein - sciupa la chance del raddoppio prima di farsi perdonare nella coda del primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
