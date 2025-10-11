Qualificazione Mondiali | 3-1 sull’Estonia ma che fatica
Qualificazione Mondiali: Azzurri solidi, Estonia punita dagli errori. Nel cuore delle Qualificazioni ai Mondiali, l’Italia di Gennaro Gattuso conquista una vittoria importante contro l’Estonia, imponendosi per 3-1 in una partita ricca di episodi, cambi tattici e un infortunio che potrebbe pesare nel cammino azzurro: quello di Moise Kean, costretto a lasciare il campo dopo appena 15 minuti. Primo tempo: Italia subito avanti, ma il rigore fallito lascia il segno. La partita si apre con intensità e determinazione da parte degli azzurri. Al 4’, Federico Dimarco illumina il campo con un filtrante perfetto per Moise Kean, che insacca con freddezza sul palo destro: 0-1. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
